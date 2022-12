Finale Arbeiten am Ortszentrum in Krummnußbaum

Seit dem Baustart im Juli 2021 ist viel passiert, aktuell erfolgen am Krummnußbaumer Ortszentrum die finalen Arbeiten. „Alles läuft nach Plan, es kam bisher zu keinerlei Verzögerungen“, gibt ÖVP-Bürgermeister Bernhard Kerndler zufrieden Einblick in den Baufortschritt. Konkret: Die Fassade des Obergeschosses wurde zuletzt mittels Binsenstrichfassade verfeinert, im Erdgeschoss laufen bereits die Vorbereitungsarbeiten der Holzfassade. In den Innenräumen sind aktuell die Fliesenleger und Maler am Werk.

Unter dem Dach des Neubaus finden künftig das Gemeindeamt, ein Café, ein Friseur, der Nahversorger, ein „Unverpackt-Laden“ sowie auch 28 geförderte Mietwohnungen mit Kaufrecht Platz. Seit 2011 liefen die Planungsarbeiten für das Großprojekt, das zweifellos zukunftsweisend für die Attraktivität der Gemeinde ist. Geplant wurde das Krummnußbaumer Ortszentrum vom Manker Architekten Gerhard Dollfuß. Ende März 2023 soll die Baustelle vollständig abgeschlossen sein, informiert Kerndler über den Zeitplan: „Dann kann die Übersiedelung starten. Ende April planen wir ein großes Eröffnungsfest, nähere Infos folgen dazu natürlich noch.“ Laut dem Bürgermeister sind auch schon einige der Wohnungen im Ortszentrum vergeben. „Unsere Gemeinde soll ein Ort für alle Generationen sein. Ich freue mich, dass die Bauarbeiten zügig vorangehen“, betont Kerndler.

