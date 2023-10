100 neue Obstbäume in Neumarkt

Birne, Zwetschke und Apfel: 100 Obstbäume mehr erblühen nun in den Gärten von Neumarkt. Die Gemeinde veranstaltet eine Baumaktion. Im Zeitraum von Mai bis August durften sich die Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger am Gemeindeamt für einen Obstbaum melden. Bis Ende Oktober konnten sich die Bürgerinnen und Bürger von der Baumschule Moser ihre Bäume abholen, die Kosten für den Baum sowie für den Befestigungspflock übernimmt die Gemeinde. 90 Obstbäume werden nun in den Privatgärten gepflanzt und die restlichen öffentlich in Neumarkt

. „Wir wollten einfach mit dieser Aktion Bewusstseinsbildung schaffen für mehr Obstbäume, für unser Mostviertel, für unsere Natur – und einen Gewinn für unsere Natur für unsere Bienen schaffen“, erklärt Bürgermeister Otto Jäger.

Die Einheimischen waren erfreut über die Aktion. „Ja es wurde sehr gut angenommen- und in Gesprächen und Reaktionen hörte man die Freude zu dieser Idee heraus“, strahlt Jäger. Bereits zu Ostern und vergangenes Jahr gab es für jeden Haushalt in der Gemeinde ein Blühwiesensamensäckchen geschenkt.

Auch in Zukunft sind weitere Aktionen dieser Art geplant . Jäger wäre es besonders wichtig, unsere Heimat zu schützen und auch die Bevölkerung zu unterstützen.