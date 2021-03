Das neue Siedlungsgebiet entlang der Südspange gilt als Leuchtturmprojekt von Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP). So richtig zum Leuchten wurde der Turm in den vergangenen beiden Jahren aber noch nicht gebracht. Jetzt startet der erste Bauwerber.

Zur Vorgeschichte: Mitte September 2018 wagten Stadt und Stift einen Neustart. Ein Teil der Vereinbarung: die Schaffung von insgesamt 35 Baurechtsgründen bei der Lebzelterbreite – insgesamt eine Fläche von rund 22.000 m². Danach folgten Anfang des Jahres 2019 erste Details zum Projekt, ein Infoabend mit Kritik von Bürgern sowie von SPÖ und FPÖ am Projekt.

Der damalige SPÖ-Stadtrat Jürgen Eder sprach von einer „Husch-Pfusch-Aktion“, die kein Angebot für Jungfamilien darstelle. Die Kritik von der Opposition, und mangelndes Interesse von Bauwerbern führten dazu, dass die ersten Risse im Leuchtturm dank verbesserter Konditionen und dem Entgegenkommen seitens des Stiftes Melk Wochen später gekittet wurden.

Beim zweiten Modell gilt eine Laufzeit von 99 Jahren. Der jährliche Zins verringert sich auf drei Euro/m² (statt 4,50 Euro) und Jahr. Nach 99 Jahren geht das Grundstück in das Eigentum des Baurechtsnehmers. Zusätzlich gewährt die Stadt eine Förderung von zehn Prozent der Aufschließungskosten (maximal 2.178 Euro).

Insgesamt muss der künftige Pächter damit auf 99 Jahre bei einem Grundstück von 600 m² 178.200 Euro (monatlich 150 Euro) bezahlen. Im ersten Modell war auf 60 Jahre eine Summe von 162.000 Euro fällig, ohne das Grundstück danach zu besitzen.

„Die ÖVP erzählt uns zwar immer, dass alles in Ordnung ist. Es ist dort aber einfach zu teuer.“ Rudolf Kuntner, FPÖ

Danach verkündete Strobl mehrmals, dass sich dutzende Bauwerber bereits beworben haben. Passiert ist danach aber nichts, Strobl gab den beiden Oppositionsparteien die Schuld, dass bei Bauwerbern eine „Abblockhaltung entstanden“ sei.

Dann wurde es ruhig, schuld daran war laut Strobl auch die Corona-Pandemie, da es bei der Herstellung der Infrastruktur zu massiven Verzögerungen kam. Im Oktober letzten Jahres vermeldete die Stadt danach sechs vergebene Baugründe sowie 20 Vormerkungen.

Anfang März folgte jetzt der Baustart des ersten Bauwerbers. Von den 20 Vormerkungen sind aktuell laut einer Sprecherin der Stadt nur mehr zwölf „unverbindliche Vorreservierungen“ geblieben, dafür sind bereits sieben Baugründe fix vergeben. „Bei 30 Interessenten ist der Status noch offen“, heißt es seitens der Stadtgemeinde.

Bei der SPÖ und der FPÖ hält man weiterhin an der Kritik am Projekt fest. „Nicht alles, was gut gemeint ist, ist auch gut. Für mich ist es ein glückloses Projekt“, meint SPÖ-Gemeinderat John Haas. Er betont aber, dass die Notwendigkeit nach Baugründen in der Stadt vorhanden ist: „Dieses Modell ist leider preislich nicht attraktiv.“

Ähnlich sieht es FPÖ-Gemeinderat Rudolf Kuntner: „Die ÖVP erzählt uns zwar immer, dass alles in Ordnung ist. Es ist dort aber einfach zu teuer.“ Generell kann er den Baugründen in diesem Areal wenig abgewinnen. „Es ist lieb gemeint, es weiß aber niemand, wie sich diese Gegend in Zukunft entwickeln wird“, sagt Kuntner.