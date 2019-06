Lange Zeit war es ruhig um die Baurechtsgrundstücke von Stift und Stadtgemeinde entlang der Südspange. Diese Woche kommt es endlich zur ersten Unterschrift für einen der 35 Gründe. Nach der Kritik an der ersten Version Anfang Jänner stellten die Verantwortlichen – nach Kritik von SPÖ und FPÖ – im März verbesserte Konditionen vor, das Interesse verblieb dennoch zurückhaltend. „Aufgrund der negativen Berichte und der negativen Meinung von zwei Parteien ist bei manchen eine Abblockhaltung entstanden. Jetzt beginnt es aber zu laufen“, ist VP-Bürgermeister Patrick Strobl zuversichtlich.

„Viele Interessenten in der Warteposition“

So hofft Strobl auch, dass die erste Unterschrift einen Startschuss gibt: „Es gibt viele Interessenten in der Warteposition.“ Um die Grundstücke weiterhin zu bewerben, will die Stadt jetzt auch den Weg in verschiedene Online-Plattformen wie etwa willhaben.at einschlagen. „Die Jugend von heute schaut zuerst auf diese Plattformen und nicht in unsere Stadtzeitung“, meint der Stadtchef.

Durch die erste Unterschrift startet auch der nächste Schritt des Planungsprozederes der Stadtgemeinde. So werden die Grundstücke ausgesteckt und eine Zufahrtsstraße angefertigt.

Hintergrund

Das Stift Melk vergibt auf einer Gesamtbaufläche von 22.000 Quadratmetern insgesamt 35 Baurechtsgründe mit einer Parzellengröße von 600 bis 640 Quadratmetern. Das auf 60 Jahre beschränkte Baurecht sieht einen Zins von 4,50 Euro pro Quadratmeter und Jahr vor. Nach Ablauf der 60-jährigen Frist stellt das Stift Melk Verhandlungen über eine Verlängerung des Baurechts oder einen Kauf in Aussicht.

Weitere Informationen zu den Baurechtsgrundstücken bietet Horst Langer von der Stadtgemeinde Melk unter 02752/ 21100-9300 oder unter horst.langer@stadt-melk.at.