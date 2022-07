Raxendorf: Erster Blick auf die neue Volksschule

Werbung

„Die neue Volksschule wird nicht nur ein Bildungshaus, in dem die Kinder der Marktgemeinde rechnen, lesen und schreiben lernen, sondern auch ein multifunktionales Begegnungszentrum aller Generationen werden“, betont ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger. Der Plan ist bereits fixiert.

Nachdem das Gebäude nicht mehr die räumlichen Voraussetzungen für einen zeitgemäßen Unterricht und den steigenden Bedarf einer qualitativen Nachmittagsbetreuung erfüllt, wurde beschlossen, am derzeitigen Standort ein neues Schulgebäude zu errichten. Der vorhandene Turnsaal wird einer Generalsanierung unterzogen und in das neue Gesamtkonzept integriert. „Da in Raxendorf Bauplätze eher Mangelware sind, wollten wir am selben Standort bauen. Dadurch ergibt sich eine Flächeneinsparung und es entsteht hier ein neues Marktzentrum“, informiert Höfinger.

Ansicht der neuen Volksschule von Architekt Martin Wagensonner und Baumeister Klaus Beron. Foto: privat

Platz für außerschulische Nutzung im Gebäude

Dass nachhaltig gebaut wird, befand auch der gesamte Gemeinderat. Dazu gehören etwa der Anschluss an die Fernwärme, Glasfaser, Gemeindearchiv, Veranstaltungsräume für Sport und Kultur und die Sanitäranlagen. Aufgeteilt werden die Räumlichkeiten in drei Geschoße. Im Untergeschoß (Keller) sind Garderoben, ein Werkraum und Räumlichkeiten für außerschulische Nutzung vorgesehen. Im Erdgeschoß stehen Räume für ein gemeinsames Mittagessen (sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Senioren) und die Nachmittagsbetreuung zur Verfügung. Dazu kommt noch eine Terrasse mit Gartenanbindung.

Im oberen Geschoß sind dann drei Klassen vorgesehen. Das Gebäude wird durch den Einbau eines Liftes barrierefrei. Während der Bauarbeiten sind die Schülerinnen und Schüler im ehemaligen Gasthaus Karl untergebracht, das durch Adaptierungen „schulreif“ wurde. Bei der Übersiedlung halfen rund 60 Gemeindemitbürger mit. „Ein großes Lob an unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger“, betonte der Bürgermeister.

