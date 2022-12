Aus für den Discobus in Neumarkt

Vor rund 20 Jahren wurde das Projekt Discobus ins Leben gerufen, um Jugendlichen die Fahrt zur bevorzugten Partydestination und wieder nach Hause zu ermöglichen. Neumarkt wird ab sofort nicht mehr angefahren. Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde − einstimmig − der Ausstieg aus dem Projekt beschlossen. Bürgermeister Otto Jäger (ÖVP) hat dafür eine plausible Erklärung: „Zu Anfang war der Discobus ein sehr erfolgreiches Projekt, das gut angenommen wurde. In den vergangenen Jahren sank die Akzeptanz leider gegen null.“

Bürgermeister Otto Jäger setzt aufs Anrufsammeltaxi. Foto: privat

Als Gründe sieht Jäger das veränderte Fortgehverhalten der Jugendlichen, die Nähe zur Westbahn und die Nutzung des ortsansässigen Taxiunternehmens, da den Kids Flexibilität und Fahrplanunabhängigkeit ein Anliegen sei.

„Natürlich haben wir uns Gedanken über mögliche Alternativen gemacht, denn wir unterstützen natürlich gerne Projekte, die unserer Bevölkerung zugutekommen“, erklärt der Ortschef. Diese sieht Jäger vor allem im Projekt „Anrufsammeltaxi“. Neumarkt hat in der Kleinregion „five4you“ den Vorschlag eingebracht, das AST eventuell auch in der Nacht und an Wochenenden verfügbar zu machen. Dies soll nun mit den Partnergemeinden besprochen werden.

