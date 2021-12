Melker Pioniere: Fuchs ist jetzt Oberst

ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner aus Gresten beförderte den ebenfalls aus Gresten stammenden Michael Fuchs zum Oberst. Am Montag dieser Woche war Tanner dann auf der A1 in Loosdorf mit ihrem Dienstfahrzeug in einen Auffahrunfall verwickelt. Alle Fahrzeuginsassen – auch Tanner – blieben bei dem Unfall aber unverletzt.

Foto: privat