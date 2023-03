Südliches Waldviertel: Holzwurm in drei Pfarren

In den Kirchen in Pöggstall (Pfarrkirche und St. Anna), Münichreith und Laimbach sind verschiedene Gegenstände massiv vom Holzwurm befallen. „Um einen größeren Schaden zu verhindern, ist eine Begasung dieser Kirchen dringend notwendig“, wurden die Gläubigen im Pfarrblatt informiert.

Das Projekt wird durch das Bundesdenkmalamt und durch die Diözese St. Pölten gefördert. Der Großteil der Finanzierung bleibt aber den Pfarren selbst überlassen. Hier müssen jeweils rund 70 Prozent der Kosten von den Pfarren aufgebracht werden. In Pöggstall beträgt dieser Anteil 23.000 Euro (von gesamt 33.000 Euro), in Münichreith 6.000 Euro (von gesamt 8.550 Euro) und in Laimbach 7.500 Euro (von gesamt 10.700 Euro).

Um diese Summen in den Pfarren aufzubringen, werden die Pfarrangehörigen um finanzielle Unterstützung gebeten. Der genaue Zeitpunkt der Begasung steht noch nicht fest, wird aber voraussichtlich im Sommer 2023 erfolgen. Während dieser Arbeiten bleiben die Kirchen rund eine Woche lang gesperrt.

Bei der Begasung besteht die Möglichkeit, vom Holzwurm befallene Möbel und diverse Gegenstände (gegen eine Spende) in die Kirche zum Begasen zu bringen.

