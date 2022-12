Kampf den Rasern in Ybbs

Ein neues Tempomessgerät in der Begegnungszone im Bereich Donaulodge sorgt derzeit für meist traurige Smileys bei den vorbeifahrenden Autolenkern. Das Problem der Raserei in der Ybbser Innenstadt ist seit Jahren bekannt − bisherige Maßnahmen trugen aber keine Früchte. Bei einem NÖN-Lokalaugenschein vergangene Woche zeigte sich, dass neun von zehn Autofahrern deutlich über den erlaubten 20 Stundenkilometern unterwegs waren.

Bekannt ist das Problem auch bei Donaulodge- und Babenbergerhof-Betreiberin Karin Gruber-Rosenberger, die in der Vergangenheit immer wieder die schwierige Verkehrssituation in diesem Bereich mit der Gemeinde thematisiert hat. „Wir sehen die Messung sehr positiv, eigentlich sollte hier in Schritttempo gefahren werden. Es ist gut, dass die Leute hier sehen, wenn sie zu schnell unterwegs sind“, hofft Gruber-Rosenberger auf ein Umdenken. Der Verkehrslärm − in Kombination mit den besonderen Pflastersteinen − ist auch bei Gästen immer wieder Thema.

SPÖ-Stadtchefin Ulrike Schachner bestätigt Überlegungen als Gemeinde, wie das Problem in diesem Bereich entflechtet werden könnte. „Wir sind aber leider nicht die Exekutive“, sagt Schachner. Bereits fix ist jedoch, dass die Pflastersteine neu versandet werden − damit zumindest die Abrollgeräusche leiser werden.

