Melker Altabt wird am 15. Februar beigesetzt

Das Requiem findet um 15.00 Uhr in der Stiftskirche statt. Anschließend wird Abt Burkhard zu seiner letzten Ruhestätte in der Gruft begleitet, teilte das Kloster mit. Von 9.00 bis 14.30 Uhr werde die Möglichkeit bestehen, sich in der Stiftskirche beim Sarg zu verabschieden.

Für das Begräbnis ist eine Anmeldung erforderlich, aufgrund der Pandemie wird 3G kontrolliert. Das Tragen eines FFP2-Mund-Nasenschutzes ist verpflichtend, so das Stift. Aus Sicherheitsgründen werde empfohlen, das Streaming-Angebot zu nutzen und die Feierlichkeiten von zuhause online mitzuverfolgen. Die Zugangsdaten sollen in den kommenden Tagen auf der Website des Stiftes Melk veröffentlicht werden.

Tiefe Trauer Melker Alt-Abt Burkhard Ellegast verstorben

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren