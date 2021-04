Zu einer schmerzhaften Begegnung kam es in der Vorwoche auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Pöchlarn. Eine 53-jährige Hundebesitzerin räumte gerade ihren Einkauf in ihren Pkw, als ein 65-Jähriger in Richtung Geschäftseingang das Fahrzeug passierte.

Der Königspudel der 53-Jährigen war angehängt, wollte aber offensichtlich sein Frauchen verteidigen – und biss den 65-Jährigen in den rechten Unterschenkel. Er trug leichte Verletzungen davon und wurde zur Behandlung ins Amstettner Spital gebracht, der Hund wiederum zum Tierarzt.