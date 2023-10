Steht es um unsere Welt so schlecht, Herr Haas?

So schnell machen Falschmeldungen die Runde: Ein Mann habe am Kolomanikirtag am vergangenen Freitag im Bereich des Rummelplatzes Menschen bedroht. Ein Gratismedium berichtete gar, dass der Mann auf den Stiftsfelsen geklettert sein soll und Passanten bedroht haben soll. „Absoluter Blödsinn“, sagt ein Melker Polizist, der beim Einsatz dabei war. Die Situation gestaltete sich nämlich ganz anders, wie er auf NÖN-Anfrage erläuterte.

„Es gab keinen Cobra-Einsatz, es kam zu keiner Gefährdung – und der Einsatz betraf auch nicht das Gelände des Kolomanikirtags“, betonte der Polizist. Die Exekutivbeamten rückten vielmehr wegen eines „Gesundheitseinsatzes“ aus, wie es der Polizist formulierte: Sie traten mit dem Mann, der aktuell mit psychischen Problemen kämpft und legal eine Waffe besitzt, in Kontakt und klärten die Situation. Nach kurzer Zeit war auch die Straßensperre aufgehoben. Die Gerüchte hielten sich indes hartnäckig.

Wegen eines "Gesundheitseinsatzes", wie es ein Polizist gegenüber der NÖN formulierte, kam es am Tag des Kolomanikirtags zu Straßensperren. Kurz darauf machten Falschmeldungen die Runde, dass ein Mann am Kirtagsgelände Menschen bedroht haben soll. „Absoluter Blödsinn“, klärt der Exekutivbeamte auf. Foto: DOKU-Niederösterreich

„Gerüchte gab es, gibt es und wird es immer geben. Weder Diktaturen oder eine noch so rasche Berichterstattung können Gerüchte eindämmen“, sagt John Haas. Der Melker Psychologen beschäftigt sich als Mitglied der Arbeitsgruppe Digitalisierung und E-Mental health des Berufsverbandes der österreichischen Psychologinnen und Psychologen mit der Rolle der Medien bei der Berichterstattung von Extremereignissen und welchen Einfluss das auf die Menschen hat. Gerüchte seien „per se nicht schlecht“: „Sie sind schlicht und einfach oft ungenau, weil sie aus einer beschränkten Informationslage heraus entstehen und vielfach, wie bei der stillen Post, zusätzlich verfälscht werden.“ Es ist die Aufgabe der Medien, Gerüchte auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. „Die mediale Berichterstattung hat mehr denn je die Verantwortung, Geschehnisse angemessen ins richtige Licht zu setzen, da es ja vor allem der emotionale Anteil einer Nachricht ist, der bei den Menschen hängen bleibt“, erklärt Haas, dass sich allerdings besonders bei schlechten Nachrichten ein Dilemma für die Medien auftut.

Auf der einen Seite stehe die verantwortungsvolle Berichterstattung, auf der anderen das Ziel, viele Leserinnen und Leser zu bekommen und zu behalten. Haas' Tipp: „Verschiedene Quellen lesen, dadurch gewinnt man einen emotional und inhaltlich balancierteren Standpunkt.“

„Ich persönlich glaube an das Erfolgsmodell Mensch“

International machen aktuell viele belastende Ereignisse Schlagzeilen, etwa der anhaltende Krieg in der Ukraine oder die blutige Eskalation des Nahostkonflikts. Aber auch lokale Nachrichten waren zuletzt besorgniserregend: Erst vor zwei Wochen bedrohte etwa ein Mann in Melk seine Familie, die Cobra rückte aus. Steht es um unsere Welt so schlecht, Herr Haas?

„Tatsächlich ist es so, dass sowohl die Zahl der angezeigten Gewaltdelikte wie auch Morde von 2021 auf 2022 einen Sprung nach oben gemacht haben“, verweist Haas aber darauf, dass die Verbrechensstatistik für 2023 „noch nicht fertiggeschrieben ist“: „Dass sich aber in Zeiten der allgemeinen wirtschaftlichen und damit gesellschaftlichen Unsicherheit in erhöhter Kriminalität widerspiegeln, ist eine Binsenweisheit. Natürlich gilt es dem entgegenzuwirken, sei es auf kommunaler, nationaler und globaler Ebene.“ Betrachte man aber den Global Peace Index 2023, so ist Österreich seit Jahrzehnten an der Weltspitze und aktuell auf Platz 5. Haas: „Ich persönlich glaube an das Erfolgsmodell Mensch und die Welt in der lebt, wenngleich sein Weg manchmal steinig ist.“

Allerdings müsse man zwischen gemessener und gefühlter Sicherheit unterscheiden, betont Haas: „Die meisten Menschen vertrauen ihrem Gefühl und nicht den Statistiken. Daher ist es wichtig, die gefühlte Sicherheit hochzuhalten, zum Beispiel durch Prävention oder guter Präsenz der Exekutive.