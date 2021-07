Nach Loosdorf setzt auch die Bezirkshauptstadt Melk Maßnahmen zur Belebung des Ortskerns. Die beiden Modelle unterscheiden sich dabei nur marginal. Während man in Loosdorf für Neuansiedlungen von Betrieben im Ortskern einen (Miet-)Zuschuss von maximal 5.000 Euro im ersten Jahr gewährt, will der Melker Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) auf ein Dreijahres-Modell setzen.

„Wir wollen, dass sich der Mietzuschuss nicht negativ auf die Mietpreise auswirkt“ Ute Reisinger

Dabei werden Mietkosten bei Betriebsneuansiedlungen mit Flächen von bis zu 200 m² im ersten Jahr mit 45 Prozent unterstützt, im zweiten Jahr mit 30 Prozent und im dritten Jahr mit 20 Prozent. Allerdings werden nur Mieten mit einem Maximalpreis von acht Euro pro Quadratmeter unterstützt. „Wir wollen, dass sich der Mietzuschuss nicht negativ auf die Mietpreise auswirkt“, unterstreicht Wirtschaftsstadträtin Ute Reisinger, dass man sich beim Melker Modell ein Beispiel an Waidhofen genommen hat.

Neuansiedlung in der Innenstadt

Strobl betont, dass sich die Leerstände in der Altstadt allerdings in Grenzen halten und lobt die gute Standortqualität in der Bezirkshauptstadt. Und Strobl lässt auch eine Neuansiedlung in der Innenstadt anklingen. So soll ein neuer Handelsbetrieb in das ehemalige Spielzeug-Geschäft in der Nähe des Rathausplatzes einziehen. Das neue Lokal soll Waren auf zwei Ebenen anbieten. „Ich darf derzeit leider noch keine Details verraten“, sagt Strobl.

Pop-Up-Store-Modell im Gespräch

Weiterhin nicht vom Tisch ist auch das Pop-Up-Store-Modell, welches von Reisinger noch vor der Corona-Krise vorgestellt wurde. „Das Konzept steht, wenn Bedarf vorhanden ist, können wir es umsetzen“, meint Reisinger.

Für die Zukunft angedacht ist auch die Installierung eines Melker Stadtmarketings. Das Stadtmarketing soll künftig das „Melker Lebensgefühl“ vermitteln und so Kunden und Touristen in die Stadt locken, aber auch die heimische Bevölkerung ansprechen. Bis zum Herbst wird ein Konzept erarbeitet, das Stadtmarketing soll aber in eine eigene Gesellschaft ausgelagert werden. Der neue Stadtmarketing-Chef soll aber nicht nur für die Innenstadt, sondern für die gesamte Gemeinde zuständig sein.

„Wir haben mit unpopulären Entscheidungen eingespart.“ Patrick Strobl

Woher plötzlich das Geld für die gesamten Maßnahmen kommt? Man habe, so Strobl, in der Vergangenheit im Zuge des Konsolidierungspaketes notwendige, aber auch unpopuläre Maßnahmen gesetzt: „Wir haben mit unpopulären Entscheidungen eingespart. Das gibt Luft für neue Möglichkeiten“, meint Strobl.

Er betont dabei auch den Erfolg des von allen Parteien beschlossenen Konsolidierungspakets und verweist auf das geschrumpfte Minus im Nachtragsvoranschlag von im Jahr 2020 rund 2,1 Millionen Euro auf zuletzt knapp 776.000 Euro.

Oppsoition ist gespalten

Bei der Opposition ist man über die neuen Ankündigungen der ÖVP gespaltener Meinung. Bei den Grünen bekrittelt Gemeinderat Gabriel Kammerer die Vorgehensweise. So waren im Vorfeld alle Fraktionen aufgerufen, ihre Ideen sowohl in struktureller als auch inhaltlicher Sicht darzubringen. „Für mich wäre es zweckdienlicher gewesen, wenn man es nach außen getragen hätte, nachdem es im Gemeinderat diskutiert worden ist“, meint Kammerer.

„Wichtig ist, dass eine demokratische Kontrolle möglich ist und sachliche Ziele anstatt politischer Ziele nachweislich verfolgt werden.“John Haas

Bei der SPÖ zeigt sich Gemeinderat John Haas erfreut, dass zwei langjährige SPÖ-Forderungen, nämlich sowohl Professionalisierung des Stadtmarketings als auch Fördermodelle zur Revitalisierung der Innenstadt, aufgegriffen werden.

„Es freut mich, dass die ÖVP die SPÖ-Forderungen endlich als sinnvoll erachtet und diese zur Umsetzung kommen“, meint Haas. Der aber auch auf einen anderen Umstand achten will: „Wichtig ist, dass eine demokratische Kontrolle möglich ist und sachliche Ziele anstatt politischer Ziele nachweislich verfolgt werden.“

Rückendeckung erhält die SPÖ von FPÖ-Gemeinderat Rudolf Kuntner: „Die SPÖ hat das schon lange gefordert. Es ist gut, wenn endlich mehr Professionalität entsteht und etwas passiert.“