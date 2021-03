„Gott könne keine Sünde segnen“, stellt Papst Franziskus in Anspielung auf homosexuelle Paare kürzlich klar. Indirekt reagiert jetzt die benediktinische Gemeinschaft des Stiftes Melk und erinnert anlässlich des Festtages des Heiligen Benedikt an die Bedeutung des Namens „Benedictus“, der „Gesegnete“ bedeutet. „Benediktinische Klöster sollen also Orte des Segens sein“, betont das Stift.

Diesem Auftrag getreu, bekennt sich die benediktinische Gemeinschaft von Melk auch weiterhin zur Segnung von Paaren, die sich den Zuspruch Gottes für ihr gemeinsames Leben wünschen. Sie bedauert die Irritationen und Verletzungen, die Menschen mit dem ernst gemeinten Wunsch, ihre Beziehung öffentlich und vor Gott zu leben, jüngst erfahren haben.