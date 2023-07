Melker Rotary-Flohmarkt: 7.000 Euro für den guten Zweck

Er ist bei Weitem kein Geheimtipp mehr, der Rotary-Flohmarkt in Melk. Mitte April lockte das Benefiz-Event zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Tischlerei. Die Summe, die dabei erwirtschaftet wurde, kann sich sehen lassen: Projekte im Gesamt-Umfang von 7.000 Euro wurden aus den Erlösen des Flohmarktes nun unterstützt. So übernahmen die Rotarier die Kosten für eine Augenoperation eines rumänischen Jugendlichen, unterstützten das Projekt „Home Schooling“ für afghanische Mädchen, förderten das viertägige Sommercamp „KidsClub“ in St. Georgen im Attergau — und halfen einer Frau mit drei Kindern, die aus ihrer Wohnung ausziehen musste.