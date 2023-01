Melker pilgerte 2.000 Kilometer nach Lourdes

Werbung

Pilgern hält wohl jung. Heinz Schuberth ist der „80er“ jedenfalls nicht anzumerken. „Wenn man etwas durchs Pilgern erfahren kann, dann, dass das Leben schön ist“, sagt er. Und Pilgern ist für Schuberth viel mehr als eine Reise, ein Abenteuer, ein Vorhaben. Es ist auch eine karitative Mission.

Der Melker legte im Vorjahr, vom 9. April bis 19. Juli, die 2.000 Kilometer lange Strecke von Melk nach Lourdes in Südfrankreich zurück. Im Rahmen seiner Pilgerreise sammelte er Spenden für das Sozialprojekt des Stiftes Melk in Burkina Faso: 5.000 Euro kamen dabei zusammen (die NÖN berichtete).

Nun lädt der 80-Jährige am Freitag, 27. Jänner, zum Benefiz-Multimedia-Vortrag im Kolomanisaal des Stiftes Melk. Schuberth lässt ab 19 Uhr seine Reise mit dem Publikum Revue passieren. Als Eintritt wird um freiwillige Spenden gebeten – diese kommen wiederum dem Projekt in Burkina Faso zugute.

Zu erzählen hat Schuberth gewiss viel, nach so einer Reise. So plauderte er etwa in der Nähe von Kitzbühel mit Wolfgang Ambros – oder im französischen Périgord mit Krimiautor Martin Walker. In Genf gab ihm ein Ehepaar Obdach, als er nicht wusste, wo er schlafen sollte. „Das hat mich fast zu Tränen gerührt, diese Hilfsbereitschaft“, erzählt er. Neben seinen Reisegeschichten gibt‘s beim Benefizevent natürlich auch Fotos zu sehen: „Über 2.000 habe ich gemacht, die besten herauszusuchen, hat ganz schön gedauert.“

Der Melker schnürt seit 2008 seine Wanderschuhe für den guten Zweck, nun hat er insgesamt 12.000 Pilgerkilometer hinter sich gebracht. „Ohne ein einziges Mal zu stürzen“, betont er mit einem Lächeln – und nicht ohne Stolz.

