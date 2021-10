Anna Scheuchelbauer wurde anlässlich ihrer Geburtstagsfeier mit dem Ehrenzeichen in Gold der Gemeinde Bergland ausgezeichnet. Das ist die höchste Auszeichnung, die die Gemeinde an aktive Gemeindefunktionäre vergibt.

Berglands ÖVP-Bürgermeister Walter Wieseneder würdigte die Leistungen der geschäftsführenden Gemeinderätin. Seit 2010 ist sie Vorstandsmitglied und hat folgende Funktionen: Kindergartenbeauftragte, Staatsbürgerschaft, Standesamt und Schulsprengel Ybbs, Sport und Gesundheit, Regionalverband Mostviertel, Eisenstraße und Friedhofsausschuss. Zusätzlich organisiert sie Seniorenausflüge.

Abseits der Gemeinde verbringt sie viel Zeit in der Pfarre Petzenkirchen als Pfarrkirchenrat. Unzählige Stunden hat Scheuchelbauer in ihrem Leben auch am Fußballplatz als Präsidentin des SV Petzenkirchen-Bergland verbracht. Zum Schluss blieb allen Anwesenden nur eines zu sagen: „Liebe Anni, danke für deinen Einsatz.“