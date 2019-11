„Sie haben den Fußgänger komplett übersehen und ihn nach dem Unfall im Stich gelassen“, sagt ein Richter in einem Prozess zu einem 24-Jährigen aus dem Bezirk Melk. Heuer im April konsumierte dieser Bier und Cannabis auf einer Geburtstagsparty und setzte sich dann hinter das Steuer eines Autos. Am Weg zu einem Zeltfest war er zu schnell unterwegs, übersah in Bergland einen Fußgänger und fuhr ihn an. Der Mann stürzte in einen Acker. Der Autolenker setzte seine Fahrt fort und leistete dem Verletzten keine Hilfe.

„Ich habe einen Schepperer gehört, aber nichts gesehen und an einen Wildunfall gedacht. Am Parkplatz beim Fest habe ich bemerkt, dass ein Außenspiegel kaputt war. Ich bin zur Unfallstelle zurück, da war aber schon die Rettung da. Ich bin dann aufs Fest und hab’ mich betrunken“, erzählt der 24-Jährige im Prozess am Landesgericht in St. Pölten. Am nächsten Tag besann er sich eines Besseren und ging zur Polizei.

Mehrere Brüche des Mittelfußknochens erlitt das Opfer bei dem Unfall. Von einer röhrenförmigen Gesichtsfeldeinschränkung des Angeklagten während des Tatzeitpunkts spricht ein Gutachter: „Er hatte den Tunnelblick.“

Der 24-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung zu sechs Monaten bedingt sowie 1.440 Euro unbedingter Geldstrafe verurteilt (rechtskräftig). „Darin liegt die Gefahr von Rauschmitteln, nämlich dass man sich selber nicht mehr einschätzen kann“, so der Richter.