Ein kurioser Facebook-Beitrag sorgte bei zahlreichen NÖN-Lesern für Aufregung. Ein neues Fix-Radar soll vor der Ortseinfahrt von Oberegging die Straßenlandschaft zieren und von einer Verkehrsinsel, über den Köpfen der Autofahrer, deren Geschwindigkeit messen. Rund 450 Mal wurde das Posting geteilt.

Aber Entwarnung – Autofahrer können aufatmen. Das vermeintliche Radar entpuppte sich als Straßenlaterne. Das Gerücht um ein „Laternen-Radar“ wurde in der Gemeinde Bergland immer lauter. „In der Zwischenzeit wurde ich auch von der Polizei und der Straßenbauabteilung kontaktiert“, meint VP-Ortschef Walter Wieseneder. Gegenüber dem Missverständnis zeigt er sich überrascht, weil sich die Verkehrsinsel und die dazugehörige Laterne bereits 15 Jahre an Ort und Stelle befinden. Die Ähnlichkeit zwischen der Beleuchtung und einem angeblichen Radar erklärt sich dadurch, dass die besagte Laterne ein etwas gelblicheres Licht abgibt als ihre benachbarten Lampen. Aufgrund des immensen Verkehrsaufkommens in Oberegging wäre dem Ort aber mit einem realen Radar gut geholfen, findet Wieseneder.