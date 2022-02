Filmemacher Tobias Karlinger: Kindheitstraum wird wahr

Der Wunsch, Filmemacher zu werden, entstand in Tobias Karlinger bereits in sehr jungen Jahren. Mit seinem Partner und mittlerweile acht Mitarbeitern ist seine Firma „Berglandfilm“ in der Region bereits eine fixe Größe. Nun aber fühlt man sich bereit für den nächsten großen Schritt. Mit dem Kurzstreifen „Niki – Never give up“ möchte sich Karlinger seinen lang gehegten Traum erfüllen und einen eigenen Film produzieren.

„Ich freue mich bereits sehr auf die Herausforderung. Der Film ist nicht nur ein Herzensprojekt für mich, er soll auch junge Menschen dazu bringen, stärker an sich zu glauben und für ihre Träume zu kämpfen“, erklärt Karlinger. Er selbst – 23 Jahre jung, seit 2019 selbstständig – weiß, wovon er spricht. Der Erfolg scheint dem jungen Firmenchef recht zu geben. Das neue Filmprojekt stammt auch aus der Feder des jungen Durchstarters.

In kürzester Zeit wurde das gesamte Vorhaben geplant, Karlinger und sein Team stehen nun kurz vor der Umsetzung. Diesen Freitag, 18. Februar, ist das Team in Lackenhof am Ötscher, wo in nur vier Drehtagen der ganze Streifen im Kasten sein soll. Als Low-Budget-Film konzipiert, ist natürlich viel guter Wille und Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten gefragt.

Bereits Anfang März soll der Kurzfilm „Niki – Never give up“ des Unternehmens „Berglandfilm“ der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Diese Woche starten in Lackenhof am Ötscher die Dreharbeiten. Foto: Berglandfilm

„Wir sind nicht nur unseren Darstellern sehr dankbar, dass sich die Gagenforderungen auf einem sehr niedrigem Niveau bewegen“, lacht Karlinger. „Auch mit Lackenhof haben wir den perfekten Partner gefunden. Alle für den Dreh notwendigen Utensilien, wie Torstangen, Zeitnehmung und dergleichen wird uns dankenswerterweise, vor Ort von den Liftbetreibern, zur Verfügung gestellt.“ Abgesehen davon ist das komplette Vorhaben jedoch selbst finanziert. Die Darsteller kommen fast alle aus der Region rund um Bergland. Nur die Hauptdarstellerin wird aus Oberösterreich „importiert“.

„Nun hoffen wir noch auf gutes Wetter mit viel Sonnenschein, damit wir unseren Zeitplan auch einhalten können“, zeigt sich Karlinger bereits voller Vorfreude . Zu sehen soll das Werk bereits im März auf YouTube sein. Auch mit Kinos aus der Umgebung und mit Programmkinos stehe man in Verhandlungen, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Wenn das Erstlingswerk gut angenommen wird, habe das Jungunternehmen aber bereits weitere Ideen in der Pipeline. Cineasten sollten sich den Namen Karlinger demnach auf jeden Fall gut einprägen.

