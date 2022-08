Verfolgungsjagd mit der Polizei: 27 Monate Haft für 20-Jährigen

Werbung

Einen Monat lang fuhr ein 20-jähriger St. Pöltner mit einem gestohlenen Auto 11.000 Kilometer durch Nieder- und Oberösterreich. Der junge Mann gab an, nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im März wieder in die Drogenszene gerutscht zu sein. Im Rausch war er nach Mauer gekommen, wo er in eine Pizzeria einbrach und neben 300 Euro auch zwei Autoschlüssel stahl.

Von einem der Autoschlüssel machte er schlussendlich Gebrauch und fuhr mit dem Hyundai insgesamt 11.000 Kilometer. Auf seiner Tour hielt er in mehreren Orten, unter anderem Bergland, um zu tanken. Als ihm das Geld ausging, beging er zahlreiche Tankbetrugsdelikte. Davon waren Tankstellen in fünf Orten betroffen. Sein letztes Ziel war Bad Hall, wo er bei einem Freund unterkam und dort weiter Drogen konsumierte.

Hoffnung auf zweite Chance nach Haft

Als die Polizei das gestohlene Fahrzeug orten konnte, versuchte der 20-Jährige, noch zu flüchten. Die Verfolgungsfahrt endete, als der junge Mann gegen einen Baum fuhr. Das Auto erlitt dabei einen Totalschaden. Seine Freunde und er versuchten noch zu Fuß vor der Polizei zu flüchten, kamen allerdings nicht weit. Dem Richter beichtete er, auch während der Fahrt noch unter Drogen gestanden zu haben.

Vor Gericht zeigte sich der junge Mann reumütig. Er wolle nun endlich einen besseren Lebensweg einschlagen und wäre auch zu einer stationären Therapie bereit. „Ich will einen Neustart, ich will Hilfe“, so der 20-Jährige. Auch seine Mutter würde ihn unterstützen.

Aufgrund von drei einschlägigen Vorstrafen und des raschen Rückfalls nach der letzten Haft war eine bedingte Strafe nicht mehr möglich − der junge St. Pöltner wurde zu 27 Monaten unbedingter Haft verurteilt, 3 Monate davon wurden von einer Vorstrafe widerrufen. Das Urteil ist rechtskräftig.

