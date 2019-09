Die beiden hatten auf einem Unternehmensgelände Dichtheitsproben an einem Transportbehälter durchgeführt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Der Ältere wurde per Notarzthubschrauber in das AKH Wien transportiert, der 45-Jährige wurde in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert. Das zuständige Arbeitsinspektorat wird den Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache nach Angaben der Exekutive beigezogen.