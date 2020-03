Die Reihen sind gefüllt, alle Blicke nach vorne gerichtet. Gespannt wird jedes Tier begutachtet. Monoton betet der Versteigerer den Kilopreis ins Mikrofon. Ein Winker schnellt in die Höhe, ein Angebot jagt das nächste. Wer noch nie auf einem Kälbermarkt war, versteht erstmals nur Bahnhof. Im Hintergrund sind die Geräusche der 550 Kälber zu hören. Erst stehen sie eng beisammen, dann wird jedes Tier einzeln vorgeführt. Im Gegensatz zu den Menschen in der Halle wirken sie, egal wie groß, aufgeregt. „Kein Wunder“, sagt Karl Zottl, „es ist quasi ihr erster Tag im Kindergarten“. Eine nette Metapher – oder Zynismus? Einige dieser Kälber landen auf dem Schlachthof.

Zottl ist der Geschäftsführer des NÖ Genetik Rinderzuchtverbands. Für ihn sind Kälbermärkte nichts Besonderes, alle zwei Wochen findet einer in der Berglandhalle statt. Zuletzt nahm auch eine NÖN-Redakteurin auf den Holzbänken Platz: Tierschützer hatten sich gemeldet und von mangelhaften Zuständen am Kälbermarkt sowie der Verladung berichtet. Ein besonders blutiger Transport von Tieren aus der EU in den Libanon sorgte jüngst für Schlagzeilen. Auch von der Berglandhalle aus werden Kälber ins Ausland gebracht – könnte so etwas auch vom Bezirk aus passieren?

Kontrollen beim Eingang gibt es keine, es ist eine öffentliche Veranstaltung. Der Versteigerer verkündet im Sekundentakt den gebotenen Kilopreis: im Durchschnitt an diesem Tag 4,70 Euro. „Über die AMA-Registrierung (Anm.: Agrarmarkt Austria) ist nachvollziehbar, wer die Tiere kauft und wohin sie gebracht werden. Wir sind für das Finanzielle zuständig“, erläutert Zottl. Die Kontrolle sei Aufgabe der Amtstierärztin und der AMA.

Der Großteil der Kälber wird laut Zottl von der Berglandhalle aus nach Oberösterreich und nach Niederösterreich gebracht. Beim NÖN-Besuch des Kälbermarktes stechen zwei Transporter mit weißrussischem und kroatischem Kennzeichen ins Auge. Der Lkw aus Weißrussland soll nur vor der Halle parken, denn er könne momentan nicht ausreisen (Zottl: „Coronavirus“). Und der kroatische Transporter? „Ich kann es nicht verhindern, dass jemand einen kroatischen Lkw anheuert. Die Amtstierärztin hat das Fahrzeug kontrolliert, es hat den gesetzlichen Vorgaben entsprochen.“ Zudem betont Zottl, dass es immer wieder „Stippvisiten“ bei den Betrieben gibt, zu denen die Kälber gebracht werden. „Derzeit ist ein Jungzüchter in Russland.“

30 Rinder auf dem Weg nach Aserbaidschan

Kälber bis zum sechsten Lebensmonat müssen beim Transport mit Einstreu versorgt sein. Bei einer beobachteten Verladung auf einen Anhänger ist dies nicht der Fall. „Eigentlich wird das eingehalten. Wir sind aber keine Exekutive“, verweist Zottl auf Info-Schilder. „Eigentlich“ ist auch das Stichwort bei der in Österreich verbotenen Schwanzbremse. Den für die Tiere schmerzhaften Griff, um sie zu fixieren, gibt es zu beobachten. „Wir werden da nachsetzen und Verwarnungen aussprechen“, verspricht Zottl.

30 Rinder unter zwei Jahren befinden sich ebenso in der Halle. Sie werden nach Aserbaidschan gebracht. Per GPS-Sender kann die zehntägige Route der Fahrer – samt Pausen – nachvollzogen werden. Wege, die Kontrollen zu umgehen, gebe es genug. Zottl: „Es gibt gute Transporter und leider auch schlechte. Es gibt keine Garantie. Unser höchstes Interesse ist, dass alles rechtens vonstattengeht.“ Für Marion Löcker, Obfrau des Tierschutzvereins „Robin Hood“ ist klar: Das muss ein Ende haben. „Babys werden verkauft und auf einen langen Transport geschickt. Wir haben kein Recht aus wirtschaftlichen Gründen diese Tierquälerei zuzulassen.“