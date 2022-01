Texingtaler fliegt rund um die Welt, um den Menschen zu helfen

„Das spannendste an meinem Job ist, dass man nicht weiß, was einen erwartet“, sagt Reinhard Lassner. Der gebürtige Texingtaler geht seit 2013 als Finanzspezialist auf Einsätze für „Ärzte ohne Grenzen“, eine unabhängige Organisation. Bevor er sich für seinen neuen Lebensweg entschied, war er 25 Jahre lang in der Finanzbranche tätig. „Mit 45 Jahren habe ich mich neu orientiert und beschlossen, mich bei ‚Ärzte ohne Grenzen‘ zu bewerben. Dadurch zähle ich eher zu den Spätstartern“, lacht Lassner.

Bei seinem jüngsten Einsatz im Vorjahr verschlug es ihn nach Mosambik, wo er als Finanzkoordinator tätig war. „Am Anfang glaubt man, man ist im Paradies. Von meiner Wohnung aus war der Indische Ozean in Sichtweite. Im Hinterland, dort wo der Konflikt ist, sieht die Realität ganz anders aus, der Bedarf in den Flüchtlingslagern ist enorm“, betont er. Die Menschen wohnen in Strohhütten mit Plastikdächern. Lassner arbeitete zwar nicht direkt in den Camps, konnte sich aber vor Ort einen Eindruck verschaffen. „Die Hilfe vor Ort ist mehr als notwendig. Diese Erlebnisse bestärken mich dann immer wieder, dass meine Arbeit trotz aller Mühen und Widrigkeiten in letzter Konsequenz Sinn macht, ich einen kleinen Beitrag leisten kann“, unterstreicht er.

Viele Probleme – und dann auch noch Corona

Um die Menschen in Mosambik zu unterstützen, wurden Brunnen errichtet. Große Sorge bereite der Bevölkerung die Regenzeit.

„Es gibt nicht wie bei uns ein Kanalsystem, Abwasser gelangt oft ins Trinkwasser und verursacht Cholera“, erklärt Lassner. In den Camps in Mosambik, wo Flüchtlinge untergekommen sind, war das Wichtigste die medizinische Versorgung. Der Texingtaler erstellte dafür die Budgetpläne, war mit der Einsatzzentrale in Brüssel in enger Abstimmung.

In den vergangenen neun Jahren war Lassner dreizehn Mal im Einsatz. Als Mensch veränderte ihn jeder einzelne, sagt er. „Die Bevölkerung in Österreich kann sich mit unserem kostenlosen und funktionierenden Gesundheitssystem sehr glücklich schätzen. Mein Weltbild ist ganz anders geworden in dieser Zeit“, berichtet er. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich die Arbeit von „Ärzte ohne Grenzen“ erschwert. „Wenn man Menschen im Kongo, in Haiti oder Mosambik fragt, wie es ihnen mit Corona geht, bekommt man die Antwort: ‚Corona ist nur eines von vielen Problemen bei uns‘“, berichtet er.

Trotz der Herausforderungen habe Lassner den Sprung zu „Ärzte ohne Grenzen“ aber bis heute nicht bereut. „Zu Beginn hab ich gesagt, ich will zumindest einen Einsatz probieren, damit ich mir nicht später vorwerfe, es nicht versucht zu haben.“ Mosambik werde er in guter Erinnerung behalten – und der nächste Einsatz steht auch schon vor der Tür. Mitte Februar geht es für drei Monate nach Burundi in Ostafrika.

