„Junior Skills“: Platz drei für Tobias Dvorak beim Bundeswettbewerb

Die besten Lehrlinge aus ganz Österreich waren in Kärnten bei den „Junior Skills“-Bewerben der Wirtschaftskammer versammelt. Acht Lehrlinge schafften in der Kategorie „Restaurant-Service“ eine Auszeichnung in Gold, darunter auch Tobias Dvorak. „Tobias hat mit Fleiß, Engagement und guter Kommunikation diesen Erfolg erreicht. Wir haben ihn auf dem Weg unterstützt und freuen uns mit ihm“, sagte Lehrherr Dietmar Schöner.

Bei den „Junior Skills“ waren verschiedene Aufgaben zu bewältigen. „Wir hatten 90 Minuten Zeit, um einen Tisch für vier Gäste inklusive eines Sideboard-Tisches herzurichten, und mussten sechs Küraufgaben bewältigen“, sagt Dvorak.

Bei den Aufgaben waren neun Prüfer im Raum, die den Lehrlingen auf die Finger sahen. Nervös machte das Dvorak nicht: „Ich hatte Respekt vor den Aufgaben und hoffte, dass ich alles fachlich richtig mache. In der Landesberufsschule in Geras wurden wir sehr gut vorbereitet“, sagte Dvorak.

Der Dank gilt vor allem seinen Lehrherren Ingrid und Dietmar Schöner. „Durch sie und den Umgang mit den Gästen habe ich Spaß an der Arbeit gefunden. Ich schätze das Familiäre in unserem Betrieb sehr und habe ein super Verhältnis zu meinem Chef und meinen Arbeitskollegen“, sagte Dvorak. Bis zum Zivildienst will er dem Gasthaus Riedl-Schöner auf jeden Fall noch erhalten bleiben.

