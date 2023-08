Gottwald-Lehrling: Hartes Training für EuroSkills

Vom 5. bis 9. September finden dieses Jahr im polnischen Danzig die Europameisterschaften der Berufe (EuroSkills) statt. Stolzer könnte die Melker Firma Gottwald nicht sein, denn mit Florian Steffek geht einer von Gottwalds Top-Lehrlingen für Österreich an den Start und greift nach Edelmetall. Bis dahin stehen ihm noch einige intensive Trainingswochen bevor.

Um Florian Steffek die größtmögliche Flexibilität in seinen Trainings bieten zu können, hat Gottwald einen eigenen Container am Firmenparkplatz aufstellen lassen, in dem sich eine Übungskoje, mit ähnlichen Maßen wie die Wettbewerbskojen, befindet. So besteht für den Lehrling die Möglichkeit, außerhalb der Betriebszeiten jederzeit zu trainieren.

Der Container wurde mit allen notwendigen Materialien und Werkzeugen ausgestattet – auch der Trainingsplan steht. Seit 26. April wird mit Florian professionell trainiert. Er erhält dabei Unterstützung von Bernhard Wilke, Euro- und WorldSkills-Experte für Elektrotechnik. Von ihm werden Zeitabläufe gestoppt, ständiges Wiederholen sowie Ausdauer und Präzision gefordert. „Bei Herrn Wilke ist Florian in besten Händen und wird ausgezeichnet vorbereitet. Er hat den Fokus auf die ideale Balance zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit“, erklärt Thomas Grossinger, Technischer Leiter der Firma Gottwald.

Nachdem sich der Wettbewerb über drei Tage erstreckt, wird auch das Training danach aufgebaut. „Ich werde einige Wochen von Donnerstag bis Samstag im Container verbringen. Schließlich möchte ich mein Unternehmen und Österreich bestmöglich vertreten“, zeigt sich Florian Steffek schon vorfreudig.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Vorbereitung war eine Übungswoche in einem schweizerischen Trainingszentrum am Zürichsee. Das Skills Austria Team traf dort auf Teilnehmer aus der Schweiz, Deutschland und Lichtenstein und konnte den kompletten Ablauf des Wettbewerbs unter Zeitdruck durchspielen.