Maria Taferl im Miniaturformat

1892 beauftragte der Maria Tafler Gastwirt Alois Feyertag den Purgstaller Leopold Steindl, eine mechanische Krippe zu bauen, welche die Geschichte des Wallfahrtsortes erzählen soll. Nur wenige Jahre später schuf der Modellbauer das Alpenpanorama, das seit 1949 ebenfalls in Maria Taferl beheimatet ist.

Die Gemeinde ist damit der einzige Wallfahrtsort mit zwei Krippen. In ihren Anfangszeiten wurden beide noch durch eine Kurbel angetrieben. Später wurde diese durch einen Elek-tromotor ersetzt. Generell erfordert die Instandhaltung der Miniaturlandschaften viel Arbeitsaufwand und Geschick. Der derzeitige Betreiber des seit 1998 unter Denkmalschutz stehenden Kripperls, Rudolf Brandtner, investiert rund 15 Stunden in der Woche in die Pflege und Instandhaltung des Juwels.

„Es ist immer besonders schön, wenn Besucher kommen, die sich auch für die Technik interessieren“, schmunzelt der gelernte Friseur. Er schraubt und werkelt seit 2005 an diesem einzigartigen Kunstwerk. Besondere Errungenschaft in der Ära Brandtner ist die Installierung eines Startknopfes, der die Krippe in Gang setzt und eine Sprachführung startet. Somit können Besucher eigenständig die Geschichte des Ortes und das Leben der Menschen um 1900 erkunden. Die Investitionen finanziert der 46-Jährige aus freiwilligen Spenden. „Man erlebt auch besondere Momente. Die aufliegenden Postkarten können gratis mitgenommen werden, eine davon habe ich beispielsweise aus Australien wieder zurückgesendet bekommen“, freut sich Brandtner, der sicher noch die nächsten 20 Jahre für die Instandhaltung sorgen wird.

Die Technik braucht besonders viel Zuwendung. Foto: Rudolf Brandtner

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.