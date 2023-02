Badesaison in Persenbeug-Gottsdorf ist gerettet

Mit Ende der vergangenen Saison hatte die Familie Brunner den Pachtvertrag des Buffets am gemeindeeigenen Badeteich nicht mehr verlängert. Der Grund dafür war laut Erwin Brunner die angespannte Situation am Arbeitsmarkt (die NÖN berichtete). Nun, nach zahlreichen Anhörungen von verschiedenen Bewerbern, hat sich der Gemeinderat in der vergangenen Sitzung – einstimmig – für die Familie Savic ausgesprochen. Die neuen Pächter führen bereits das Buffet im Melker Wachaubad und wollen jetzt auch in Persenbeug-Gottsdorf durchstarten.

„Zu Beginn der heurigen Badesaison wird es eine große Eröffnungsfeier geben, mehr will ich noch nicht verraten“, erklärt Marco Savic augenzwinkernd. Er sieht die erste Saison am neuen Standort als Probejahr und möchte dann für 2024 geeignete Konzepte entwickeln. Auch die Gemeinde ist froh, einen neuen Betreiber an Land gezogen zu haben. „Wir glauben, mit der Familie Savic die richtige Wahl getroffen zu haben“, zeigt sich Ortschef Gerhard Leeb (SPÖ) erfreut. Der Pachtvertrag wurde auf zehn Jahre abgeschlossen – mit einer Ausstiegsoption nach frühestens zwei Jahren.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.