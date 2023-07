Gedenksteine für Holocaust-Opfer in Persenbeug-Gottsdorf

Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, dass vor den Häusern ermordeter Juden Gedenksteine verlegt werden sollen. Dies resultiert aus dem Ergebnis einer im Vorjahr eingesetzten Arbeitsgruppe zum Thema „Juden in Persenbeug“.

Die Umsetzung soll in Zusammenarbeit mit dem Verein „Merkwürdig“ geschehen, der auch die Recherchearbeit übernehmen soll. „Merkwürdig“ hat bereits in Zusammenarbeit mit der Melker Gemeinde ein derartiges Projekt verwirklicht.

Derzeit weiß man in Persenbeug-Gottsdorf von drei Häusern, in denen Opfer des Nazi-Regimes wohnhaft waren. Bei den im Boden verlegten Gedenktafeln, sogenannten Stolpersteinen, soll an das Schicksal dieser Menschen erinnert werden.

SPÖ-Bürgermeister Gerhard Leeb betonte jedoch, dass „die Verlegung der Steine in enger Absprache mit den derzeitigen Besitzern betroffener Häuser und jedenfalls auf Gemeindegrund erfolge“.