Sanierung für den Ybbser Beachvolleyballplatz beschlossen

Der Beachvolleyballplatz in Sarling war bisher beliebter Treffpunkt einiger Freizeitsportler. In der jüngsten Vergangenheit gab der Platz allerdings ein verwahrlostes Bild ab. Anstelle des gelben Sandes hat sich an vielen Stellen das Grün des Rasens durchgekämpft, die Durchführung der Sportart ist damit unmöglich.

Mit dem Anliegen, den Platz zu sanieren, traten die Mostviertler Bastards an die Gemeinde heran. Und diese reagierte jetzt: In der jüngsten Gemeinderatssitzung fand sich die Sanierung des Beachvolleyball-Platzes auf der Tagesordnung. Als Kostenrahmen wurden 25.000 Euro beschlossen. Noch fehlt laut SPÖ-Stadtchefin Ulrike Schachner eine Ausschreibung. Im Herbst soll dann mit dem Umbau gestartet werden, damit der Platz, rechtzeitig zum Saisonstart im nächsten Jahr, wieder bespielbar ist.