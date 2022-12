Südliches Waldviertel: Vorwürfe gegen zwei Ortschefs

Die Initiativen „Donauuferbahn jetzt“ und „Verkehrswende“ luden vergangene Woche zu einer Pressekonferenz bei Unternehmer Peter Plutsch in Melk. Das eigentliche Thema: Regionalität und Kreislaufwirtschaft zu fördern. Dazu stellte Dieter Schmidradler einen Fragenkatalog vor, der den wahlwerbenden Parteien bei der kommenden Landtagswahl als Forderung der Initiative bereits zuging. Dieser enthält Fragen zur Mobilität, Wertschöpfung in der Region und dergleichen.

Unternehmer Peter Plutsch begrüßte vor allem die Forderung nach mehr Regionalität. Ist sein Familienbetrieb doch seit den 1990er Jahren tätig und stellt Kleidung und Lebensmittel teilweise selbst her oder kauft in der Umgebung.

Eine Reaktivierung der DUB wäre so, als würde man einen Toten nach drei Tagen reanimieren.“ Friedrich Buchberger Bürgermeister

Die Vorsitzende der Initiative „Donauuferbahn jetzt“ und Bürgerlistenobfrau in Persenbeug, Christa Kranzl, hatte zwar auch das Thema Umwelt auf ihrer Agenda, aber eigentlich nur die stillgelegten 19 Kilometer der Donauuferbahn (DUB) im Visier. Sie führte aus, dass die CO₂-Einsparung ein Muss sei, um eine intakte Umwelt für die nächsten Generationen zu hinterlassen. Sie zitierte eine EU-Studie, die positive Effekte durch die Bahn hervorhebe. „Angebot schafft Nachfrage“, erklärte Kranzl und bezog dies vor allem auf die Donauuferbahn. Mit der Einschaltung des „Bürgeranwalts“ Anfang des Jahres hatte man sich im Lager der Bahnbefürworter eigentlich ein anderes Ergebnis erhofft. Die Volksanwaltschaft befand jedoch vor Kurzem, dass die Einstellung und Auflassung der Strecke rechtens war (die NÖN berichtete). Die Initiativen rund um Kranzl wollen das aber keinesfalls hinnehmen und weiter intervenieren.

Kranzl holte zum Rundumschlag aus

Kranzl erhob auch neue, durchaus schwere Vorwürfe gegen die Bürgermeister von Hofamt Priel, Friedrich Buchberger (ÖVP), und von Klein-Pöchlarn, Johannes Weiß (SPÖ). In Klein-Pöchlarn sollen Wohnhäuser auf der ehemaligen Bahnstrecke errichtet worden sein, obwohl laut Vertrag sechs Meter der ehemaligen Bahntrasse freizuhalten sind. Weiß bestreitet dies vehement und stellte gegenüber der NÖN klar: „Die Bahntrasse wurde, gemeinsam mit der NÖVOG, zwei bis drei Meter nach Norden verlegt, das ist auch im Flächenwidmungsplan abgebildet.“ Kranzl kündigte währendessen eine Sachverhaltsdarstellung samt Anzeige an die Staatsanwaltschaft an. Weiß sieht einer solchen mit Gelassenheit entgegen. Eine weitere massive Anschuldigung richtete sich ebenfalls gegen die Gemeindeverantwortlichen von Klein-Pöchlarn. „Abgetragener Gleisschotter wurde für privaten Hausbau verwendet“, meint Kranzl zu wissen und wird angeblich von einem Anrainer unterstützt, der über längeren Zeitraum massiven Ölgeruch wahrgenommen haben will. Ortschef Weiß zeigte sich über die Vorwürfe höchst empört: „Kontaminierte Flächen sind bereits von der NÖVOG fachgerecht entsorgt worden. Für alle anderen Bereiche gibt es Gutachten, die die Unbedenklichkeit attestieren. Außerdem wurde der Gleisschotter ausschließlich im öffentlichen Bereich, etwa zur Sanierung von Straßen verwendet“, erklärt Weiß. Der Hofamt Prieler Bürgermeister Buchberger kam ebenfalls nicht ungeschoren davon. Ihm warf Kranzl vor, die Bahn zu blockieren, um den geplanten Kreisverkehr an der B3 nicht zu gefährden.

„Kranzl sollte akzeptieren, dass der Auflassungsbescheid rechtmäßig war, nun nochmals durch den Volksanwalt bestätigt wurde“, zeigte sich Buchberger verärgert. Er betonte weiters, dass diese Teilstrecke für die Bevölkerung keine Alternative sei, da die Westbahnstrecke nur ein paar Minuten entfernt wäre. „Eine Reaktivierung der DUB wäre so, als würde man einen Toten nach drei Tagen reanimieren, und so unnötig wie ein Kropf“, gibt sich Buchberger kämpferisch. Echten Umweltschutz sieht er in der Verwendung des Anrufsammeltaxi-Flex-Systems, dem bereits 14 Gemeinden angehören.

