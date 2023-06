Krummnußbaum verwandelte sich zur Boogie-Bühne

Es war für den Boogie-Club „The Fives“ eine harte Nuss, die passende Location für die ersten Boogie & Swing-Days zu finden. Geknackt wurde sie doch, sehr passend im Nussstadl der Nussgemeinde.

Vereinsobmann Reinhard Bauer und sein Team fanden hier den Konsens, wo sich Workshopteilnehmer, US-Car und Oldtimer-Fahrer sowie Partytiger gleichermaßen wohlfühlten. Hochkarätig angeleitete Weiterbildung mit Weltspitze-Trainern aus der Ukraine und Deutschland gabs für Boogie-Begeisterte im Turnsaal. Glänzender Chrom und jede Menge PS regierten rund um den Stadl, wo am Samstagabend Musik und Style der 50er und 60er zuhause waren. Songs von Chuck Berry bis Fats Domino, akrobatische Figuren, flotte Beinarbeit und Vintage-Mode waren Ohrenschmaus und Augenweide für die Gäste.

Maria Zeilerbauer und Alex Alex Schieber bei einer Showeinlage. Foto: Susanne Leonhartsberger

Groß war der Zustrom, denn die Veranstalter sind nicht nur von diversen Showauftritten bekannt. Mit ca. 400 Mitgliedern zählen „The Fives“ zu den großen Clubs Österreichs. Bereits an vier Standorten sorgt der Verein für volle Tanzflächen. Neben Ybbs und Euratsfeld gibt es auch in St. Pölten und Martinsberg im Waldviertel immer wieder Kurse für Neueinsteiger sowie jede Menge Trainingsmöglichkeiten.

„Boogie-Woogie und Swing haben eine energetische und mitreißende Wirkung, die die Menschen zum Tanzen bringt, mit lebhafter Rhythmik und ihrer Fähigkeit, eine fröhliche Atmosphäre zu schaffen“, bringt Bauer den Erfolg auf den Punkt. Die spürbare Lebensfreude begeisterte bei der Samstag-Party auch den Hausherrn, Bürgermeister Bernhard Kerndler. Laut Insidern dürfen die Tanz-Asse ihr Können bald bei einer Show in der Gemeinde vorführen.