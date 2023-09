Ex-Billa-Parkplatz: Einmal aussteigen kostet Aggsbacherin 2.000 Euro

Den 19. November 2021 wird eine Aggsbacher Mutter so schnell nicht vergessen: An diesem Tag stoppte sie wenige Minuten am ehemaligen Billa-Parkplatz unweit des St. Pöltner Bahnhofs, um ihre Tochter kurz aussteigen zu lassen. Vier Tage später kam dann ein Anwaltsbrief. Der Inhalt: ein Unterlassungsschreiben und ein Erlagschein in der Höhe von 365 Euro. Die Mutter, die geringfügig verdient, reagierte und bat in einem Brief die Eigentümer um Entschuldigung. „Ich kann mir eine so hohe Strafe nicht leisten und ersuche daher um eine Aufteilung der Zahlung auf zwei Jahre“, sagte die Aggsbacherin. Es folgte ein abermaliger Brief des Anwalts mit der Drohung einer Klage, sollte der Zahlung nicht Folge geleistet werden.

Die Eigentümer des ehemaligen Billa-Parkplatzes in der Kremser Landstraße sind in der Landeshauptstadt keine Unbekannten: Die Zahl jener, die gezahlt haben, weil sie widerrechtlich auf dem Parkplatz geparkt haben, läppert sich. Immer wieder landeten Fälle auch bei der NÖN. Bereits 2021 warnte die ÖAMTC-Rechtsabteilung, bei der ebenso viele Fälle landeten, vor den Folgen.

Die Folgen spürt nun die Aggsbacherin: Vor wenigen Tagen bekam diese ein Schreiben des Bezirksgerichts zugestellt: Sie soll nun rund 2.000 Euro bezahlen und ist fassungslos. Der Anwalt der Eigentümer, Hans-Jörg Haftner, wollte zum laufenden Verfahren keine Stellungnahme abgeben.