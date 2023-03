Die Bären fahren Lift am Jauerling

Am vorletzten Wochenende der Saison war der Jauerling abermals in diesem Winter sehr gut besucht. Dass die Verantwortlichen sich dabei nicht nur bemühen, optimale Pistenvoraussetzungen zu schaffen, sondern auch für Schmunzler bei den Gästen sorgen, zeigte sich dabei einmal mehr. Sowohl kleine als auch große Gäste staunten nicht schlecht, als beim Jauerling-Schlepplift zwei Stoff-Teddybären ihre Runden zogen. Bei traumhaften Bedingungen am Wochenende sorgten die Bären damit für eine zusätzliche Erheiterung.

Bis zum kommenden Wochenende dürfen sie übrigens weiterfahren. Am Sonntag, 12. März, ist Saisonschluss. Am Freitag findet das letzte Flutlichtskifahren in dieser Saison statt.

Foto: Glück, Glück

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.