Römerschiff kommt nach Pöchlarn

Das Römische Erbe hautnah erleben: Ein ganz besonderes Schiff, die „Danuvina Alacris“ macht’s möglich. Im Rahmen des „Living Danube Limes“-Projektes fährt die hölzerne Rekonstruktion eines spätantiken, römischen Kriegsschiffes die Donau entlang.

Diesen Freitag, 15. Juli, erfolgt der Startschuss in Ingolstadt in Oberbayern. Bis Anfang November wird das Römerschiff entlang des großen Stroms unterwegs sein. Es handelt sich dabei um ein Projekt der Superlative: Das Schiff ist 18 Meter lang, 2,70 Meter breit und satte sechs Tonnen schwer. Die Mannschaften – Gruppen von je 25 Personen bestehend aus Ruderern und dem Führungsteam – werden sich im zwei-Wochen-Rhythmus abwechseln und sind international aufgestellt.

Am Mittwoch, 27. Juli, macht das eindrucksvolle Römerschiff in Pöchlarn Halt. Die Ankunft der „Danuvina Alacris“ ist gegen 16 Uhr geplant, davor steht der Tag der offenen Tür im Welserturm an, auch eine römische Stadtführung wird geboten. Bis 19 Uhr besteht für Römer-Fans die besondere Gelegenheit, an Bord des Ruderbootes zu gehen und die Konstruktion aus nächster Nähe zu besichtigen.

