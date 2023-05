Seniorenwohnheim erfüllt Bewohnerin „Herzenswunsch“

Sie wollte einmal in ihrem Leben das angesehene Inhalatorium in Gutenbrunn im Waldviertel besuchen. Die Kombination von solehaltigem Wasser und ätherischen Ölen kreiert dort eine herrliche Luft, die eine reinigende und abschwellende Wirkung der Atemwege haben soll. Umgeben ist die Erholungsstätte von einem grünen Erlebnisareal, das die Bewohnerinnen und Bewohner zum Entspannen einlädt. Zum Abschluss ging es noch auf ein köstliches gemeinsames Mittagessen im Gasthaus Kalkofen in Loibersdorf bei Pöggstall.



Bei herrlichem Wetter mit strahlendem Sonnenschein machte sich eine Gruppe fröhlicher Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam mit Mitarbeitenden des SeneCura Sozialzentrums Pöchlarn auf ins Waldviertel, um den Herzenswunsch der Bewohnerin Elfriede Heigl in Erfüllung gehen zu lassen. Konkret ging es nach Gutenbrunn ins Inhalatorium. Dort erwartete die aufgeregten Bewohner ein wundervoll grünes Naturareal mit Bächen, einem Wasserfall sowie angenehmen Sitzmöglichkeiten. Der Höhepunkt befand sich jedoch in einer Holzhütte. Dort tropft solehaltiges Wasser über ein Bündel Tannenzweige und setzt somit ätherische Öle frei. Das Einatmen dieser Luft bringt eine heilende, reinigende sowie abschwellende Wirkung der Atemwege mit sich und sorgt somit sofort für angenehmes Wohlbefinden bei den Bewohnern: „Ich habe schon vom Inhalatorium gehört und wollte es unbedingt einmal selbst erleben und ausprobieren. Es herrschte eine angenehme und entspannende Atmosphäre und half mir, freier zu atmen“, berichtet Elfriede Heigl begeistert von der Erfüllung ihres Herzenswunschs.

Energie tanken für den Alltag

Doch auch das Spazieren durch die grüne Anlage rund um das Inhalatorium machte der Ausflugstruppe bei dem wundervollen Wetter sehr viel Spaß. So erkundeten sie neugierig die Umgebung oder genossen einfach die warme Sonne im Gesicht. Einen würdigen Abschluss des tollen Erlebnistags bildete ein hervorragendes Mittagessen im Gasthaus Kalkofen in Loibersdorf bei Pöggstall. Mit neuen Kräften, gestärkt durch gutes Essen und heilende Luft sowie viel Vitamin D, ging es für die Seniorinnen und Senioren wieder zurück ins SeneCura Sozialzentrum Pöchlarn. „Der Herzenswunsch von Elfriede Heigl hat mich selbst sehr begeistert. Der Ausflug zum Inhalatorium war eine schöne Auszeit, bei der die Bewohnerinnen und Bewohner so richtig entspannen und Energie tanken konnten. Es war sicherlich nicht nur für die Wünschende, sondern auch für die anderen Bewohner eine Wohltat“, sagt Ulrike Blum, Hausleiterin des SeneCura Sozialzentrums Pöchlarn.

