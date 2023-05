Neun Drillingskids feiern ihren „Runden“ in Waidhofen/Ybbs

Es waren ganz besondere zwei Monate zu Jahresbeginn 1962: Im Jänner und Februar kamen im Mostviertel gleich drei Drillingskinder auf die Welt. Damals sorgten die „Ecker-Drillinge“ (Roswitha Kirchweger aus St. Leonhard, Waltraud Gruber und Hermine Ecker), die „Zimmerl-Drillinge“ (Bruno Zimmerl, Josef Zimmerl und Manfred Zimmerl) sowie die „Eigner-Drillinge“ (Leopoldine Pasteiner, Maria Mandl und Josef Eigner) für landesweite Schlagzeilen. So sehr, dass damals auch der damalige Landeshauptmann Leopold Figl auf die Geschehnisse im Mostviertel aufmerksam und er daraufhin Taufpate der Kinder wurde. 60 Jahre später – coronabedingt um ein Jahr verschoben – kamen die drei Drillingskinder am vergangenen Wochenende zu einem gemeinsamen Treffen in Waidhofen an der Ybbs zusammen, um über ihre Erlebnisse während gemeinsamer gemütlicher Stunden ausgiebigst zu plaudern.

