50 Jahre Oskar-Kokoschka-Dokumentation: Großes Jubiläum in Pöchlarn

Das Geburtshaus des weltberühmten Künstlers Oskar Kokoschka in Pöchlarn füllte sich am vergangenen Freitag: Zahlreiche Gäste folgten der Einladung, es gab gleich mehrere Gründe zu feiern. Denn mit der Vernissage zur neuen Ausstellung „Oskar Kokoschka. Stürmische Jahre in Berlin“ starteten die Verantwortlichen des Kokoschka-Museums in die neue Saison – und auch die Feierlichkeiten des 50-Jahr-Jubiläums der OK Dokumentation fanden dabei ihren Auftakt.

Die Liste der interessierten Gäste aus dem Kunst- und Kulturbereich, die die Vereinsvorsitzende Helene Bergner begrüßen konnte, war lang und international. Bernadette Reinhold, Obfrau-Stellvertreterin der OK-Dokumentation und Leiterin des Oskar-Kokoschka-Zentrums an der Angewandten, berichtete über die bewegende Geschichte der OK-Dokumentation, die auf Wunsch des Künstlers in seinem Geburtshaus errichtet wurde. Johann Winkler war Gründungsleiter und legte in mehr als zwei Jahrzehnten mit der Sammlung von Kunstwerken, Briefen, Fotos und anderen Archivalien das Fundament der OK-Dokumentation. Sichtlich gerührt nahm er die Ehrung von ÖVP-Bürgermeisterin Barbara Kainz entgegen. Zur Ausstellung sprach die Kuratorin Anna Stuhlpfarrer: Die Schau widmet sich Kokoschkas Arbeiten für die Berliner Zeitschrift „Der Sturm“, einem wichtigen Künstlernetzwerk der europäischen Moderne. Highlight des Abends war die Darbietung von Ursula Strauss, sie las das Märchen „Die träumenden Knaben“ aus der Feder Kokoschkas.



