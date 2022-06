Seltene Glocke für die Pfarre Gerolding

Werbung 18. - 19. Juni 2022 Anzeige European Street Food Festival kommt nach Melk

Eine wahre Rarität wartet nun schon seit ein paar Jahren in Gerolding auf ihre Bestimmung. „Corona hat uns da mehrmals einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt wird‘s was!“, sagt Engelbert Jonas. Die Rede ist von einer PeaceBell: 2018 rief der Musiker und Friedensaktivist Michael Patrick Kelly das Projekt um eine Friedensglocke aus Kriegsschrott ins Leben (siehe Infobox). Danach wurden 499 Miniaturversionen mit einem Durchmesser von rund elf Zentimeter, aber ebenso aus Bronze und Kriegsschrott, produziert. Und der Dorfverein Gerolding sicherte sich zwei dieser – weltweit limitierten – Exemplare.

„Eine haben wir unserem ehemaligen Pastoralassistenten Alois Stelzer geschenkt, als er nach 40 Jahren zurück in seine Heimat in der Steiermark fuhr“, berichtet Jonas. Die andere Friedensglocke wird nun – nach der doch längeren Wartezeit aufgrund der Pandemie – beim Pfarrfest am Sonntag, 26. Juni, der Pfarre feierlich übergeben. Dass diese besondere Glocke den Weg nach Gerolding fand, sei Ursula Schwab zu verdanken. „Als Obfrau des Dorfvereins hat sie das erst möglich gemacht. Das ist wirklich eine tolle Sache“, streut Jonas ihr Rosen. Kostenpunkt der Glocken: Rund 800 Euro, der Verkaufserlös kam einem Friedensprojekt in Israel zugute.

Erste Orgelklänge nach Generalsanierung

Die PeaceBell wird allerdings nicht das einzige besondere Instrument bei diesem Fest sein, wie Jonas berichtet: „Vor einem halben Jahr wurde die Orgel der Pfarrkirche Gerolding komplett auseinandergenommen. Jetzt ist die Generalsanierung abgeschlossen – und die Orgel kann wieder festlich erklingen!“ Die Kosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich laut Jonas auf rund 120.000 Euro. „Eine Summe, die dank der Pfarre Gerolding, dem Land, der Diözese, dem Bundesdenkmalamt und freiwilligen Unterstützern zusammengekommen ist!“

