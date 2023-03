Melker Wachauring feiert 50. Geburtstag

Als Motorsportler Franz Wurz 1972 am damaligen Heurafelring in St. Leonhard einen schweren Unfall hatte und sich dabei beide Beine brach, erteilte der Motorsportverband für Autocross-Veranstaltungen in St. Leonhard keine Lizenz mehr. Nach Rallycross-Rennen in den Niederlanden reifte bei Wurz und seinem Motorsportkollegen Harald Neger der Wunsch, eine neue Rallycross-Strecke zu konzipieren. Aufgrund von Umweltauflagen in der Nähe der Zuckerfabrik in Tulln wurde das Projekt verworfen. Daraufhin bot der Melker Stiftsabt Reginald die „Stiftswiese“ in Melk an. Als Pachtvertrag wurden 100.000 Schilling, etwa 7.200 Euro, pro Jahr vereinbart. In der Folge wurde der St. Leonharder Baumeister Herbert Herr beauftragt, eine Rennstrecke zu bauen. Kostenpunkt: 1,2 Millionen Schilling (87.000 Euro). Am 2. Februar 1974 erfolgte der Spatenstich, knapp zehn Wochen später, am 22. April fand das erste Rennen am damaligen „LeRu-Ring“, der später in Wachauring umbenannt wurde, statt – Neger gewann. „LeRu“ stand damals für die beiden Motorsportclubs aus St. Leonhard und Ruprechtshofen.

Zum Start: Drei Rennen in sechs Wochen

„Gerade den Engländern und Skandinaviern gefiel die Wachau, und besonders der Wein, sehr gut. Zwischen den Rennen waren sie gern gesehene Gäste in den Heurigen-Lokalen der Umgebung, schmunzelt Jakob Heher, der heute die Pressearbeit bei den Rallycross-Veranstaltungen am Ring organisiert.

Zum Start gab es drei Rennen in sechs Wochen. Waren beim ersten Proberennen im April noch 6.000 Besucher am Ring, sahen beim ersten internationalen Rennen den Sieg von Wurz knapp 12.000 Menschen. Wenige Tage später war der Ring Veranstaltungsort für die erste Rallycross-Europameisterschaft der Motorsportgeschichte.

Die zahlreichen Rennen stießen aber bereits in den Anfangsjahren bei manchen Melkern auf wenig Begeisterungssprünge. So forderte 2017 der damalige Grünen-Gemeinderat Peter Pruzina das Aus für die Rennstrecke. Die Ring-Verantwortlichen reagierten im Laufe der Jahre mit verbesserten Lärmschutzmaßnahmen. Im Laufe der Zeit kristallisierte sich bei normalem Betrieb ohne Rennen ein Lärmrichtwert von 82 Dezibel heraus. Bei Rennbetrieb gelten 96 Dezibel, was Motorsportlautstärke entspricht. Heute ist das Rennvergnügen auf vier Wochenenden im Jahr beschränkt.

Walter Handl seit der ersten Stunde des Wachaurings dabei

Einer, der die Geschichte des Rings von Beginn an live miterlebte, ist Walter Handl aus Zelking-Matzleinsdorf. Er war 1971 mit 15 Jahren das erste Mal als Parkplatz-Aufseher am Heurafelring dabei, hier packte ihn das Motorsportfieber und Handl war zwei Jahre später direkt am Bau des Rings beteiligt. „Vom ersten Rennen an war ich Streckenposten, danach hatte ich das Fahrerlager und die Parkplätze sowie die Verkehrsleitung über“, erzählt Handl. Bis 1996 war er gemeinsam mit fünf weiteren Idealisten auch für die Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sowie die Reinigung am Ring zuständig. „Des Öfteren hab ich meinen gesamten Jahresurlaub auf dem Ring verbracht“, erinnert sich Handl zurück. Heute ist er für das PR-Management des erfolgreichen Bergländer Rallycrossers Karl Schadenhofer verantwortlich. Seine Anekdoten aus den letzten fünf Jahrzehnten hat Handl in den vergangenen Jahren zusammengeschrieben. Die Präsentation des Buches erfolgt im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung am Wachauring Ende April.

Der Ring ist mittlerweile nicht nur Rennstrecke, sondern seit der Übernahme des ÖAMTC im Jahr 2003 auch Fahrsicherheitszentrum. Damit stehen neben der 1,2 Kilometer langen Rennstrecke auf dem rund 12,5 Hektar großen Areal auch Bürogebäude samt Seminarräumen sowie Fahrtechnikpisten zur Verfügung.

Der neue Zentrumsleiter Roland Frisch konnte zuletzt Zuwächse bei den Teilnehmern verbuchen. Im Jahr 2022 nahmen mehr als 16.000 Personen die Kurse in Anspruch, eine besondere Steigerung gibt es beim Fahrsicherheitstraining für den Führerschein. Neben den Fahrsicherheitstrainings wurden aber auch die sportlichen Trainingsangebote gut angenommen.

