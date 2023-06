Erfolg für Melker Autor: Über 100.000 Leute lasen sein Buch

Eine Zahl, die beeindruckt: John Haas veröffentlichte 2020 das Buch „Covid-19 und Psychologie – Mensch und Gesellschaft in Zeiten der Pandemie“, zum Stand Ende Mai zählt sein Werk über 100.000 Leserinnen und Leser.

„Dass ein in einer Ausnahmesituation wie dem Lockdown verfasstes Werk dazu führt, dass man auch drei Jahre später immer und immer wieder zitiert wird, ist rückblickend schon sehr surreal, aber erfüllt mich auch mich mit Dankbarkeit“, sagt der Psychologe, Hochschullehrer und Autor. Der Bestseller wurde auch ins Englische übersetzt, 2022 wurde es in einer Experten-Rezension der weltweit renommierten London School of Economics and Political Science als Grundlagenwerk empfohlen.

Aktuell forscht der Melker zur Psychologie der Künstlichen Intelligenz. Haas: „Ich glaube, dass diese Entwicklung das Potenzial hat, die Welt gewaltig umzudrehen. Das gilt im Guten ebenso wie im Schlechten und gehört dringend beforscht und diskutiert.“

Neben seiner Forschungstätigkeit ist Haas zudem SPÖ-Gemeinderat in seiner Heimatstadt Melk und auch gern künstlerisch aktiv. Mit seinem Kurzhörspiel „Jedereiner“ landete er dieses Jahr in den Top-10 des „Track 5“-Wettbewerbs von Ö1.