Texingtal: Pensionsantritt im dritten Anlauf für Bäcker Walter Gruber

Den Duft frisch gebackener Semmeln hat man noch in der Nase, wenn man die Bäckerei Gruber betritt. Auch, nachdem sie ihre Pforten geschlossen hat. Was bleibt, sind Erinnerungen. Walter Gruber ging nach 26 Jahren Selbstständigkeit Anfang Juli in Pension – und erzählt von seinen Anfängen als Lehrling in Mank, seinem Sprung in die Selbständigkeit im Jahr 1996 und den letzten Wochen in seiner Firma.

„Wir mussten die Pensionierung dreimal verschieben“, erzählt er. Gehen lassen wollten ihn seine Stammkundinnen und Kunden nicht. Immer wieder kamen Anfragen, Feiern auszutragen, Gasthäuser oder Vereine zu beliefern oder „einfach noch ein bisschen offen zu haben“. „Aber irgendwann muss man auch auf sich schauen“, sagt er. Was seine Backwaren besonders ausgezeichnet hat, war die täglich frische Zubereitung. Jeder Arbeitstag, Montag bis Sonntag, fing mitten in der Nacht an und endete am frühen bis späten Nachmittag. Und das schätzten seine Kundinnen und Kunden.

Für die ersten Tage in der Pension hatte der Bäckermeister mit seiner Lebensgefährtin einen bestimmten Plan: gemeinsam ausgiebig frühstücken — mit frischgebackenen Semmeln und heißem Kaffee. „Wir wollen die Zeit für uns selbst nutzen“, ergänzt Lebensgefährtin Renate Maierhofer.

Im Moment gibt es keinen Nachfolger, der die Traditionsbäckerei übernehmen wird. „Wir haben hin und wieder Interessenten, aber können konkret noch nichts sagen“, klärt Gruber auf. Frische Semmeln und Gebäck bekommt man in der Gemeinde Texingtal derzeit weiterhin in der neuen IQ-Tankstelle und im Kaufhaus Schuster.

