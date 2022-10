Neues Leben für Ex-Hofer-Lager in Loosdorf

Nach der überraschenden Schließung des Hofer-Zentrallagers nur wenige Monate nach dessen Renovierung im März 2020 saß der Schock in der Marktgemeinde Loosdorf tief. Knapp ein Jahr später übernahm das Logistikunternehmen Quehenberger das ehemalige Hofer-Areal und hauchte diesem neues Leben ein. „Natürlich war der Schock damals sehr groß. Dankenswerterweise haben alle Kräfte zusammengeholfen. Mittlerweile ist das Zentrallager fast voll“, erklärt Loosdorfs Bürgermeister Thomas Vasku. Inzwischen sind im ehemaligen Zentrallager Firmen wie Spar, der das Lager als Logistikplattform für den Onlineshop nutzt, Agrana, Brauunion und Zgonc angesiedelt.

Zuletzt übersiedelte die Firma Georg Fischer (GF) mit der Sparte GF Piping Systems als österreichische Vertriebsniederlassung der Divison GF Piping Systems Schweiz nach Loosdorf. Laut einer Firmensprecherin ist die Aufgabe vom neuen Loosdorf-Standort, für die Geschäftsentwicklung der Sparten Industrieller Rohrleitungsbau, Gebäudetechnik und Tiefbau/Versorgung für die Märkte Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn zu sorgen. „Durch die erfreuliche Geschäftsentwicklung der letzten Jahre und das anhaltende Wachstum machen wir mit der Übersiedlung nach Loosdorf den Schritt auf das nächste Level“, sagt Melike Özbayir von GF in Loosdorf. Bisher war die Sparte in Herzogenburg angesiedelt. In Loosdorf findet das Unternehmen allerdings größere Büroflächen für den Kundendienst und die Verwaltung sowie ein lokales Lager vor. Daneben erlaubt der Umzug der Verkaufsniederlassung Österreich ins ehemalige Hofer-Gebäude den Auf- und Ausbau eines lokalen Trainingszentrums.

Das Quehenberger-Lager ist seit der Übernahme vor knapp einem Jahr bereits gut gefüllt. Foto: Fohringer

Die Entwicklung in Loosdorf hat allerdings keine Auswirkungen auf die Standorte in Herzogenburg und Traisen. „GF Piping Systems agiert als eigenständige Rechtsgesellschaft unabhängig von anderen Standorten. Trotzdem gibt es enge Verbindungen zu anderen GF-Niederlassungen, etwa im Bereich Shared Services“, erzählt Özbayir. Das Engagement in Loosdorf sieht das Schweizer Unternehmen als „langfristige Investition“.

Obwohl das Lager aktuell bereits voll ist, soll dennoch zusätzlich mit einem weiteren Unternehmen, einem Tiefkühlspediteur, betreffend einer möglichen Betriebsübersiedlung nach Loosdorf verhandelt werden.

