Zwei Opfer bei SMS-Trick im Bezirk Melk

„Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer. Ich sende diese Nachricht vom Handy eines Freundes, weil mein Handy kaputt ist. Bitte schreib mir per WhatsApp auf diese Nummer“: Solche oder ähnliche Nachrichten haben in den vergangenen Wochen hunderte Bürgerinnen und Bürger aus dem Bezirk Melk erhalten. Bemerken zwar die meisten, dass es sich dabei um einen Betrugsversuch handelt, tappen immer wieder auch Personen in die Falle. So auch zwei Mütter aus Persenbeug-Gottsdorf und Melk.

Im Fall der Melkerin gingen die unbekannten Täter besonders dreist vor. Als diese auf die WhatsApp-Nachricht antwortete, forderte das vermeintliche Kind, einen Geldbetrag im vierstelligen Bereich via Express-Überweisung zu übermitteln. Die Mutter überwies den Geldbetrag auf ein deutsches Konto − erst später merkte sie den Betrug und erstattete Anzeige. Die Überweisung konnte allerdings nicht mehr rückgängig gemacht werden, das Geld ist futsch.

Mehr Glück hatte eine Mutter aus Persenbeug-Gottsdorf, die mit der gleichen Masche ihr vermeintlicher Sohn kontaktierte. Im Verlauf des Gesprächs täuschten die Täter vor, eine dringende Geldüberweisung zur Bezahlung einer Rechnung zu benötigen. Die Mutter überwies, die Transaktion wurde aber von der Bank unterbunden. Es folgte eine Anzeige. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, auf solche Nachrichten nicht zu antworten und keinesfalls Geld zu überweisen.

