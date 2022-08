Lkw-Fahrer soll 22.000 Liter Diesel im Bezirk Melk abgezweigt haben

Werbung

Bereits Anfang Juli fiel der Vorfall auf, da insgesamt zehn Tankvorgänge mit rund 4.000 Litern bei einer Tankstelle in der Nähe des Firmengeländes durchgeführt wurden - obwohl die Firma über eine eigene Betriebstankstelle verfügt. Die Sichtung des Videomaterials zeigte dann den Verdächtigen, wie er zunächst seinen Privat-Pkw tankte und danach mehrere Kanister befüllte. Mit dabei soll auch ein Mitarbeiter der betroffenen Tankstelle gewesen sein.

Die Polizei traf den Verdächtigen direkt am Firmengelände an. Bei der Befragung zeigte er sich auch geständig zumindest drei Monate in der Regel zweimal pro Woche Dieseltreibstoff von der Tankstelle bezogen und diesen mit der, wie er behauptet, gefundenen Tankkarte, bezahlt zu haben.

Später habe er den Diesel in Ungarn um 80 Cent pro Liter weiterverkauft. In der Befragung zeigte sich auch der Tankstellenmitarbeiter geständig zumindest dreimal Diesel vom Verdächtigen bezogen zu haben. Ein Weiterverkauf konnte ihm allerdings nicht nachgewiesen werden.

Der Beschuldigte wurde aufgrund seiner bisherigen Unbescholtenheit auf freiem Fuß angezeigt. Insgesamt soll er rund 22.000 Liter Dieseltreibstoff abgezweigt haben.

