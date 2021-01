Das Telefon klingelt, eine vorgetäuschte Nummer der Polizei (059133) erscheint am Display - und am anderen Ende der Leitung sei ein Kriminalpolizist: Beim sogenannten "Polizeitrick" geben sich Betrüger als Exekutivbeamte aus, die via Anruf Bürger vor Einbrüchen und Diebstählen warnen. Die falschen Polizisten bieten danach ihre Hilfe an: Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände könnten sie sicher verwahren.

Was also tun, wenn ein falscher Polizist anruft? Die NÖN fasst die empfohlene Vorgangsweise der Polizei zusammen:

Nicht auf Kontaktversuche eingehen, das Telefonat sofort abbrechen und der „richtigen“ Polizei melden. "Grundsätzlich gilt es, unbekannten Personen ein gesundes Misstrauen entgegenzubringen und keinesfalls Forderungen zu erfüllen und die Türe zu öffnen. Geben Sie niemandem, weder persönlich, schriftlich oder telefonisch Ihre Daten – insbesondere Bankdaten – weiter", informiert die Exekutive.

Lassen Sie sich von der Nummer der Polizei nicht verunsichern, diese könnte gefälscht sein!

Die „richtige“ Polizei wird Geld oder Wertgegenstände nie zur Verwahrung übernehmen, da dafür die rechtliche Grundlage fehlt.

Beratung, Informationen und Empfehlungen zum Schutz des Eigentums bekommen Sie durch Präventionsbeamte der „richtigen“ Polizei unter 059133

Sprechen Sie grundsätzlich nie über Ihre Vermögensverhältnisse, geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis

Lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein und machen Sie Ihrem Gegenüber entschieden klar, dass Sie auf keine der Forderungen/Angebote eingehen werden.

Legen Sie umgehend auf, wählen Sie den Notruf 133 und verständigen Sie die „richtige“ Polizei

Lassen Sie niemanden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung, den Sie nicht kennen!