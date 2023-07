Betrunkener Einbrecher Obdachloser beging Einbruchsserie in Wieselburg und Petzenkirchen

Die Verhandlung fand am Landesgericht St. Pölten statt. Foto: NÖN, Erna Kazic

E in 28-jähriger Rumäne brach in ein Einfamilienhaus, eine Kanzlei, einen Gasthof und sogar in eine Kirche in Wieselburg und Petzenkirchen ein.

Ein junger Mann aus Rumänien soll für eine Einbruchsserie in Wieselburg und Petzenkirchen verantwortlich gewesen sein. Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte geständig, gab aber an, sich aufgrund starker Alkoholisierung während der Vorfälle an nicht alles erinnern zu können. Der 28-Jährige soll in ein Einfamilienhaus, eine Kanzlei, einen Gasthof und eine Kirche eingebrochen sein. Dort soll er einen Geld und einen Schlafplatz gesucht haben, da er in Österreich obdachlos war. Bei den Einbrüchen soll der Angeklagte auch Schaden angerichtet haben. Vor allem sollen Fenster beim Einsteigen beschädigt worden sein, in der Kirche soll er eine Tür eingetreten haben. Insgesamt muss der Mann einen Geld- und Sachschaden von rund 1850€ wieder gut machen. Der 28-Jährige wurde schuldig gesprochen und zu 20 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.