Dorfstettens Vizebürgermeister bei Waldarbeit von Wölfen überrascht

Wolfssichtungen nehmen in Teilen des südlichen Waldviertels in den vergangenen Wochen wieder zu. Auch im Gemeindegebiet von Dorfstetten und in dem angrenzenden Waldhausen ist man nun alarmiert.

Der Dorfstettner Vizebürgermeister Engelbert Klem (Bürgerliste) führte in der Vorwoche mit seiner Familie Holzschlägerungsarbeiten an der Landesstraße in Dorfstetten durch. Obwohl mehrere Personen anwesend waren und die Schneidemaschine lauten Lärm verursachte, ging in unmittelbarer Nähe zu der Gruppe ein Wolf vorbei.

Erst durch lautes Klatschen von Klem suchte das Tier das Weite. Kurz darauf wurde ein zweiter Isegrim auf einem Feld gesichtet, der die Arbeiten interessiert verfolgte. Die Wölfe verhielten sich in keiner Weise feindselig, zeigten jedoch auch keine große Scheu vor den Menschen.

„Die Bevölkerung ist beunruhigt, müssen doch einige Kinder durch den Wald gehen, um zur Schule zu gelangen“, erklärt Klem. Auch Jäger melden Wolfssichtungen im Gemeindegebiet und Hundebesitzer berichten von unruhigen Hunden in der Nacht.

Die Gemeinde Dorfstetten hat sich nun an die zuständige Behörde, die Bezirkshauptmannschaft Melk, gewandt, um Hilfe für das Problem zu bekommen. „Landwirte fürchten um ihre Weidetiere und Eltern können ihre Kinder nicht mehr unbeaufsichtigt lassen“, ist der Vize-Ortschef nervös.

Bei der Begegnung mit Wölfen hat die BH Melk klare Verhaltensregeln definiert. Darin wird etwa die Bevölkerung angehalten, keine offen zugängliche, potenzielle Nahrung wie Essensreste im Wald zu entsorgen oder Abfallsäcke im Freien zu lagern.

Wölfe sind in der Regel scheu und ziehen sich zurück, wenn sie entdeckt werden. Ist dies nicht der Fall, sollte mit Anschreien oder Lärm versucht werden, das Tier zu verscheuchen. Keinesfalls sollte man sich nähern, einen Wolf verfolgen oder versuchen, ihn zu füttern.

Hundebesitzerinnen und -besitzer sind außerdem angehalten, ihre Tiere an der Leine zu führen, da sonst unerwartete Reaktionen des Wildtieres die Folge sein könnten.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.