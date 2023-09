Für Kinderschutz gings in Ybbs aufs Tanzparkett

Quickstep, Slowfox und Paso Doble: Was für die einen nach spanischem Dorf klingt, ist für andere die Leidenschaft schlechthin. Als begeisterte Tänzerin hat sich die Erlauferin Helga Huber zum Ziel gesetzt, mit einem Charity-Tanzabend Geld für Gewaltpräventions-Workshops der Kinderhilfsorganisation „die möwe“ zu sammeln. Am Samstag, 30. September geht dieser besondere Ball in der Stadthalle Ybbs über die Bühne, für Musik sorgt die Showband Primavera.

Helga Huber ist so wie der heutige Sektionsleiter Leo Sulzer Gründungsmitglied der Sektion Tanzen im Turnverein 1885 Ybbs. Für sie als designierte Wirtschaftskammer-Spartenobfrau Direktvertrieb ist der Tanzabend ein weiterer Schritt in der Kooperation mit „die möwe“: „Wir haben das Projekt 2011 gestartet und konnten damals die erste Spende live bei Licht ins Dunkel überreichen. Bisher wurden bereits mehr als 100.000 Euro an Spenden aufgebracht und für Präventions-Workshops an Volksschulen in Niederösterreich übergeben“, beschreibt die Erlauferin.

Mit ihrem Engagement will sie einerseits auf das Thema Kinderschutz, aber auch auf die fördernde Auswirkung des Tanzens hinweisen: „Tanzen hilft Körper, Geist und Seele, es trainiert das Gehirn ebenso wie den Bewegungsapparat, nicht zu vergessen die soziale Komponente.“

Am 30. September erleben die Gäste einen Querschnitt durch das Tanztraining. Die Eröffnung bestreitet das Turnier-Paar Silvia Bachner und Andreas Langreither vom Tanzclub Mank, die Pausen der Band werden gestaltet mit Einlagen des Boogieclubs the Fives sowie des Salsaclubs Amstetten. Karten für den Abend gibt es in den Ybbser Trafiken, Dani„s Milchbar und bei der Band Primavera. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Nicht zuletzt hoffen die Ybbser Tanzsportler auch auf Neuzugänge. Die Sektion Tanzen des Turnvereins 1885 entstand 1999 unter dem damaligen Obmann Josef Übelacker. Jeden Dienstag um 19.30 Uhr lädt der Verein zum „Tanzen für alle“ mit Standard- und Lateintänzen.