Workout-Park im Loosdorfer „Matzki“

Am freien Gelände zwischen dem Jugendzentrum und der Hundefreilaufzone wird über die Sommermonate ein neuer Motorikpark entstehen – das beschloss der Loosdorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Die Eröffnung soll im Rahmen der 15-Jahr-Feier des Jugendzentrums am 1. September erfolgen. Der Motorikpark wird nach der Fertigstellung für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen und frei zugänglich sein. Das Projekt stand bereits 2020 auf der Tagesordnung, die Pandemie machte dem Ansinnen aber einen Strich durch die Rechnung. „Es ist ein Herzensprojekt von mir und ich bin froh, dass wir den Baustart fixieren konnten“, sagt SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku.

In den kommenden Wochen wird der gesamte Bereich im „Matzki“ – der von den Loosdorfern so bezeichnete Bereich rund um das Jugendzentrum – in mehreren Schritten umgestaltet werden, der generationenübergreifende Motorik-Bewegungspark ist der erste Schritt. In einem weiteren soll eine Parkanlage entstehen. Zudem wird aktuell evaluiert, auch dem Tennisverein in diesem Bereich eine neue Heimstätte zu geben. Die nun entstehende „Calisthenics-Anlage“ richtet sich an alle Altersschichten. Sie bietet älteren Kindern die Möglichkeit zu balancieren, zu klettern, sich vorwärts zu hanteln, zu schwingen oder über rutschfeste Bänke zu springen. Jugendliche und Erwachsene können das Training mit dem eigenen Körpergewicht absolvieren. „Blutige Anfänger und Hobbysportler, ebenso wie Profisportler“, schmunzelt Vasku. Selbst Senioren können sich durch die Übungen fit halten.